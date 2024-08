Mercato Udinese – Perez resta o va? Le ultime sulla trattativa con il Porto

Due ottime prestazioni che sicuramente fanno capire la sua importanza nell'Udinese di mister Kosta Runjaic. Nehuen Perez è sicuramente fondamentale per la rosa bianconera e per la buona riuscita di una stagione competitiva. Proprio per questo motivo si sta valutando ogni qual dir si voglia di possibile cessione.

Ad oggi il Porto è l'unico club fortemente interessato, ma non ha intenzione di andare oltre i 15 milioni di euro. Proprio per questo motivo la squadra sta cercando in tutti i modi di non scendere dai 20 milioni di richiesta iniziale. L'intenzione del club è proprio quella di non svendere un pezzo pregiato. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sull'affare Ebosele <<<