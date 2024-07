Calciomercato Udinese – Perez verso l’addio: c’è un retroscena

Nehuen Perez continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e l'inizio della stagione che però non è detto sia in maglia Udinese. Il difensore centrale infatti vuole tornare ad essere grande protagonista e soprattutto riprendersi quella nazionale che qualche ora fa si è laureata Campione d'America.

Per farlo serve un salto di qualità e puntare ad un club che si mette in mostra costantemente anche in ambito Europeo e non solo nazionale. Ad oggi sembra sempre esserci l'interessamento dell'Atalanta. Vedremo se ci sarà anche l'affondo. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i dettagli sul difensore che sostituirebbe l'ex Atletico Madrid <<<