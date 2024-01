Calciomercato Udinese / Pioli vuole Perez, la risposta di Balzaretti è chiara

I rossoneri guidati da Stefano Pioli hanno messo nel mirino il difensore centrale Nehuen Perez . Un affare di primissimo livello per la squadra della città di Milano, che si assicurerebbe un vero e proprio stakanovista della difesa. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere la risposta della dirigenza dell'Udinese.

Federico Balzaretti ha intenzione di essere chiaro e non vuole assolutamente cedere una pedina così importante. Ora come ora la squadra non può fare altro che continuare a lavorare e pensare al campionato. Il mercato (soprattutto con questa classifica) può essere destabilizzante e proprio per questo motivo la squadra deve cercare di scinderlo dai match giocati.