Mercato Udinese – Pizarro torna in Cile: tutti i dettagli sull’affare

Doveva essere uno dei grandi colpi della precedente estate, ma nel corso dell'ultima stagione e mezzo il suo rendimento è stato nettamente al di sotto delle aspettative. Damian Pizarro non è riuscito ad adattarsi al calcio europeo e per il momento la sua esperienza con l'Udinese potrebbe interrompersi.

Con il Le Havre pochissimo spazio e di conseguenza prende sempre più quota la cessione e il ritorno in patria. Il Colo Colo è pronto per ri-accoglierlo e rilanciarlo. L'Udinese e la società più importante del Cile dovrebbero optare per un affare in prestito per un anno e diritto di riscatto.