Calciomercato Udinese – Niente da fare per Pobega: i dettagli

L'Udinese ha provato seriamente a regalare a mister Gotti Tommaso Pobega, ma il futuro del centrocampista non sarà in Friuli

A Sankt Veit continua il ritiro dell'Udinese. La squadra di Gotti non vuole farsi trovare impreparata per l'inizio della Serie A, anche perchè avrà un avvio tutt'altro che semplice. Nelle prime cinque giornate, i bianconeri affronteranno la Vecchia Signora, il Napoli e la Roma. Nel mezzo anche le gare da non sottovalutare contro Venezia e Spezia. Per fare un campionato tranquillo servirà qualche aiuto proveniente dal mercato. Dopo gli acquisti di Destiny Udogie e Marco Silvestri, si attende l'ufficialità di Kamil Glik, in arrivo dal Benevento in prestito secco. Marino è al lavoro per ulteriori colpi. Sicuramente, non sbarcherà in Friuli Tommaso Pobega. Ecco il motivo.