Calciomercato Udinese – La Gazzetta è sicura: ”Firme in arrivo”

Secondo La Gazzetta dello Sport, è in arrivo la fumata bianca nella trattativa per Kamil Glik: la situazione

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. Dopo le pesanti cessioni di Juan Musso e Rodrigo De Paul , la società friulana ha messo a segno colpi importanti. Da Verona sono arrivati due nuovi giocatori: il promettente Destiny Udogie e l'affidabile Marco Silvestri . Il nuovo portiere dei bianconeri è stato acquistato ''solamente'' per 2,3 milioni di euro più bonus. A queste cifre è un affare pazzesco. Ma non finisce qui. Marino vuole regalare a Luca Gotti altri innesti di valore. Intanto, secondo La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore potrebbe arrivare alla chiusura un'operazione incredibile. Ecco tutti i dettagli .

Kamil Glik sta per diventare un nuovo giocatore dell'Udinese. Dopo lo stallo di questi giorni, la dirigenza friulana ha risolto gli ultimi piccoli problemi ed è pronta ad annunciare il difensore polacco. La rosea afferma che il classe '88, che ieri sera si è messo in viaggio verso il Friuli con il suo agente, ha scelto di ridursi l'ingaggio pur di unirsi ai bianconeri. Gotti potrà, quindi, contare su una difesa di grande esperienza. A Samir, Nuytinck, Becao e De Maio si aggiunge l'ex giocatore del Torino, acquisto di valore internazionale. Glik potrebbe non essere l'unico nuovo arrivo per quanto riguarda la retroguardia difensiva. Vediamo gli altri profili.