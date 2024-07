Calciomercato Udinese / Poltrona per due: il futuro di Success e Brenner

Una vera e propria poltrona per due in quel di Udine con il futuro di Isaac Success e del brasiliano Brenner che potrebbe essere già scritto

L'Udinese continua a lavorare in vista della prossima stagione e settimana prossima prenderà il via la stagione con il consueto ritiro al Bruseschi. Al momento, però, il tecnico Kosta Runjaic deve trovare una soluzione a due seconde punta che nel corso della passata annata si sono confermate come dei veri e propri oggetti misteriosi.