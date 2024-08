Mercato Udinese – Il post Perez ha firmato: tutti i dettagli su Isaak Touré

Isaak Touré è un nuovo calciatore dell'Udinese. Il difensore classe 2003 arriva in Friuli Venezia Giulia con una carica pesante sulle spalle. Nel corso dell'ultima Ligue 1 24 presenze, una rete ed un assist. Ottimi numeri per un calciatore che non vede l'ora di mettersi in mostra anche in Italia. Sicuramente sarà protagonista già contro il Parma dopo la sosta. Cambiando rapidamente discorso, ecco gli ultimi saluti del club a Silvestri <<<