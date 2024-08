Calciomercato Udinese – Silvestri alla Sampdoria: il saluto dei bianconeri

Marco Silvestri si prepara per una nuova avventura sul campo da gioco. L'estremo difensore dopo tre stagioni con la maglia dell'Udinese sulle spalle è pronto per essere protagonista anche in Serie B. Il club che si è assicurato le sue prestazioni è la Sampdoria di Andrea Sottil . Decisivi proprio i dialoghi con il suo ex mister che lo metterà al centro del progetto. Il trasferimento è a titolo definitivo, ora passiamo al comunicato delle Zebrette.

Il comunicato

"Dopo 3 stagioni vissute insieme, Udinese Calcio e Marco Silvestri si salutano. Il portiere è stato ceduto a titolo definitivo alla Sampdoria. Silvestri è stato una certezza dell'Udinese in questi anni in cui ha sempre dato il massimo in campo e fuori. A Marco un grande augurio per il prosieguo di carriera e un ringraziamento per quanto condiviso in questi anni".