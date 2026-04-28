L'Udinese di Oumar Solet è pronta per un finale di stagione da assoluta protagonista. Una squadra che ha grande voglia di continuare a fare la differenza e che vuole soprattutto conquistare i suoi cinquanta punti. Proprio il difensore francese si sta mettendo in mostra come uno dei calciatori più interessanti. Proprio per questo motivo il mercato potrebbe diventare decisamente importante per un talento di questo tipo. La sua maturazione sembra essere arrivata al punto giusto e di conseguenza è solo questione di tempo prima che possa arrivare la cessione. L'Inter è ancora interessata al profilo del difensore centrale? La risposta pare essere sì, vediamo per quale motivo.

Un affare tutto da scrivere

Kean e Solet

L'Inter continua ad osservare Oumar Solet, visto che l'affare di Tarek Muharemovic non è ancora definitivo. Il calciatore del Sassuolo è sicuramente il primo obiettivo, ma se non dovesse essere chiuso si andrebbe rapidamente sull'ex Red Bull Salisburgo. L'Udinese osserva attentamente e sa che una richiesta per la cessione partirebbe da almeno 25 milioni di euro. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. I bianconeri di Udine, non vedono l'ora di chiudere la trattativa che riguarda uno dei calciatori più interessanti del team. Zaniolo resta in bianconero, ecco le parole di Nani <<<