Calciomercato Udinese – Pozzo ne saluta tre? Rivoluzione sugli esterni

I bianconeri con quattro punti in classifica sono a lavoro per preparare la prossima partita di campionato. Una sfida difficile contro una squadra neopromossa, ma che ha già fermato l'Atalanta di Ivan Juric lontano dalle sue mura. La protagonista è il Pisa e di conseguenza mister Kosta Runjaic non si può permettere assolutamente di sottovalutarla.