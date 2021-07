Mercato Udinese – Pozzo non ci sta: “Cifre troppo alte”

L'Udinese è vigile sul mercato, concentrato per poter portare a casa più colpi possibili e costruire una squadra di tutto rispetto, al momento il primo ed unico obiettivo è la salvezza. Mister Gotti ha stipulato la sua lista dei desideri, mettendo diversi giocatori per ogni ruolo. I profili sono tutti di massimo livello e fanno sognare sia la società che i tifosi, ma tutte le trattative sono a se. Spesso le società hanno richieste troppo alte per determinati elementi, rendendo i colpi impossibili. Il D.S. non può far nulla, in queste situazioni. Andiamo a scoprire qual è la trattativa saltata definitivamente nelle ultime ore.