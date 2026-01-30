Mercato Udinese – I Pozzo salutano Lovric? Ecco dove andrà

Sandi Lovric sembra essere pronto per salutare definitivamente il mondo bianconero. Il calciatore sloveno nel corso di questa stagione nonostante la carica di vice capitano ha giocato solo diversi spezzoni di gara e difficilmente è entrato nel giro dei titolari. Proprio per questo motivo è stato messo sotto osservazione da un altro club.

L'Udinese ha ricevuto nelle ultime ore una vera e propria accelerata attorno questo affare e la società pronta per chiudere pare essere il Verona di Paolo Zanetti. Il club che va a caccia di una salvezza difficile, si potrebbe assicurare le prestazioni della mezz'ala. Secondo Gianluca Di Marzio è solo questione di tempo.