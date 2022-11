Mercato Udinese – I Pozzo studiano il colpo: un nome unico per la difesa

Il team bianconero si prepara a questa lunga pausa dovuta al mondiale in Qatar. La squadra guidata da Andrea Sottil vuole tornare sul campo da gioco per fare bene e sorprendere. Manca solo un incontro prima dello stop e l'avversario sarà a dir poco proibitivo, stiamo parlando del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Una società che sta praticamente ammazzando il campionato italiano, visto che a questo punto ha già otto punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Dei numeri che fanno sicuramente paura, visto anche il calcio che stanno esprimendo. Questo articolo, però, non tratta di calcio giocato ma di un nuovo affare di mercato a tinte bianconere. Ecco tutte le ultime sul colpo in difesa che deve arrivare per forza.