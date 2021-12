Calciomercato Udinese – La prima ufficialità della sessione / Ha rescisso

La squadra bianconera ha iniziato un nuovo cammino e sembra averlo fatto al meglio, dato che in tre incontri sono arrivate due vittorie ed un pareggio. Ora bisogna continuare su questa strada per potersi togliere diverse soddisfazioni, anche se potrebbe non essere semplice, soprattutto visto il calendario.

Si ricomincia il sei di Gennaio e lo si farà sin da subito in maniera molto decisa, dato che il primo impegno sarà in trasferta contro la Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano. Una squadra in forma e che vuole lottare fino alla fine per un piazzamento europeo.