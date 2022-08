Mercato Udinese | Parla l’agente di Izzo: “Non c’è nulla con i bianconeri”

Vincenzo Pisacane, noto procuratore, ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito, smentendo categoricamente l'interesse dei friulani

Dopo l'infortunio alla testa di Bijol e la squalifica per due turni rifilata a Perez, l'Udinese potrebbe affidarsi al mercato per regalare a Sottil l'ultimo tassello in difesa. Nei giorni scorsi sono circolati diversi nomi, ma uno in particolare ha richiamato l'attenzione degli addetti ai lavori, visto che si trattava di un pupillo di Pierpaolo Marino, già accostato in passato ai bianconeri.

Come riportato da Sportitalia, il giocatore in questione è Armando Izzo, difensore attualmente in forza al Torino. Con Juric non è mai sbocciato un gran feeling, tanto da essere messo fuori rosa in attesa di trovare una collocazione. Ciò che è successo a Izzo ha dell'incredibile. Il valore del suo cartellino - il 12 dicembre 2019 - aveva raggiunto i 25 milioni di euro. Adesso, stando a Transfermrkt, ne vale meno di 3. Una parabola discendente che però fa aguzzare la vista alle pretendenti che potrebbero prendere a poco e rilanciare un calciatore dalle indubbie qualità. Sul caso ha parlato il suo procuratore, Vincenzo Pisacane. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole dell'agente

Il procuratore di Izzo ha smentito categoricamente le voci riguardanti l'interesse dell'Udinese nei confronti del suo assistito. Infatti, intervistato dai colleghi di Udineseblog.it ci ha tenuto a precisare come non ci sia nulla al momento, anzi che la trattativa è una cosa vecchia di oltre un anno fa. Inoltre Pisacane ha aggiunto dicendo che ci sono altre squadre sul giocatore, ma assolutamente non l'Udinese. Smentite che quindi allontano definitivamente il centrale campano dalla corte di Andrea Sottil. Il mister piemontese dovrà arrangiarsi con quello che a Monza, con Nuytinck schierato ancora una volta dal primo minuto. Nel caso optasse per una scelta differente, scalda i motori anche Filip Benkovic, ma al momento non abbiamo indicazioni in tal senso. Nel mentre, Marino oggi è in attesa della scelta definitiva di un suo grande obiettivo. Ecco di chi si tratta <<<