Calciomercato Udinese – Marino punta l’ennesimo talento: pronta l’offerta!

Tra tre giorni l' Udinese scenderà in campo a Marassi per affrontare la Sampdoria. Entrambe le squadre sono reduci da qualche sconfitta di troppo. Domenica, devono tornare a conquistare punti.

Sarà un match aperto ed equilibrato, dove ogni piccolo dettaglio potrà fare la differenza. Servirà, quindi, la massima concentrazione per tutti i novanta minuti. Nel frattempo, Pierpaolo Marino ha in serbo un regalo per i tifosi bianconeri.