Calciomercato Udinese – Il punto su Deulofeu: lo spagnolo resta o va?

Il mercato dell'Udinese non dorme mai, nelle ultime ore sta prendendo quota una nuova pista in uscita. Deulofeu non è al sicuro

L'Udinese non può stare tranquillo nemmeno un istante. La squadra guidata dal presidente Giampaolo Pozzo e dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino continua a lavorare in vista della stagione che è iniziata da qualche giorno. L'idea della presidenza è quella di allestire un team in grado di mettere in difficoltà tutte le avversarie e riuscire a dire la sua. Anche il mister Andrea Sottil non vede l'ora di iniziare a raccogliere i frutti del suo lavoro che è iniziato molti giorni fa, per l'esattezza durante i primi di Luglio. Adesso tocca alla dirigenza proteggere i top dagli ultimi assalti di mercato. Tra i giocatori interessati c'è anche Gerard Deulofeu e diverse società spagnole che vogliono cercare di fare il colpo last minute.

La prima squadra che sembra essersi mostrata interessata e che non vede l'ora di assicurarsi un giocatore di questo calibro è il Villareal. La società spagnola tiene sempre vivi i contatti con la seconda punta e fino alla fine proverà in tutti i modi a chiudere la trattativa. La società friulana e il giocatore hanno anche un accordo verbale che serve per liberare proprio Gerard in caso di arrivo di una squadra che gioca una competizione europea. Ecco la cifra che quel team deve sborsare per assicurarsi l'ex Everton.

A tutto c'è un prezzo

Se una qualsiasi società portasse un'offerta da circa 15/20 milioni di euro al presidente dell'Udinese, allora sarebbe impossibile negare la cessione a Gerard Deulofeu. L'attaccante è stato chiaro sin dall'inizio del mercato e all'alba dei trent'anni cerca una squadra che giochi una competizione europea, proprio per potersi giocare le sue carte anche in ambito internazionale. Le novità, però, non finiscono qui. Nelle ultime ore sembra essere emersa la lista degli obiettivi di Pierpaolo Marino. Diversi i giocatori che l'Udinese vuole assicurarsi.