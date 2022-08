Udinese – Molina cosa fai? L’ex bianconero perde la testa contro il Villareal

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato, nel frattempo un ex sorprende tutti sui campi spagnoli

Il protagonista di questo articolo è senza ombra di dubbio l'ex bianconero, Nahuel Molina. Il giocatore è finalmente approdato in una squadra che gioca una competizione europea (come voleva) e sta cercando di giocarsi al meglio le sue carte. Contro il Villareal è arrivata la prima partita giocata al Wanda Metropolitano, la casa dei tifosi dell'Atletico Madrid. L'emozione, molto probabilmente, era veramente tanta e sicuramente ci si può farsi prendere dall'emozione. La squadra di Madrid ha giocato una partita da dimenticare, nonostante l'avversario non fosse proprio l'ultimo arrivato. Il Cholo Simeone deve lavorare moltissimo su questo nuovo gruppo e bisogna cercare in tutti i modi di fare la differenza.

Nel corso del recupero, però, si è reso protagonista (in maniera negativa) il difensore argentino Molina. Un giocatore del Villareal continuava a perdere tempo portandosi dietro il pallone, l'ex Udinese lo ha steso con una gomitata per poter recuperare tempo e riprendersi anche la sfera da gioco. L'arbitro dell'incontro non ha avuto nessun tipo di dubbio e di conseguenza è scattata la massima sanzione (il cartellino rosso). Adesso toccherà al giudice sportivo decidere l'entità della squalifica, per un gesto che potrebbe valere molto di più di una semplice giornata.

Destini incrociati

Sembra incredibile, ma al momento i destini di Nahuel e l'Udinese sembrano essere proprio incrociati. Anche la società dei Pozzo ha giocato un uomo in meno per un fallo di frustrazione, ma la situazione sorprendente è che quel rosso è stato dato a Nehuen Perez. Stiamo parlando di un giocatore che è rientrato nell'affare Molina e di conseguenza ancora a stretto contatto con il suo amico argentino.