Mercato Udinese | Clamoroso! Pussetto va da un ex allenatore di Serie A

La storia d'amore tra Ignacio Pussetto e l'Udinese potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Dopo essere stato il giallo della prima parte di preparazione dei friulani, adesso l'attaccante argentino potrebbe davvero fare ritorno al Watford. Non convocato per la gara di San Siro e messo fuori dalla lista per il campionato, rientrerà a Londra solo per poche ore, visto che la società inglese sarebbe sul punto di cederlo a titolo definitivo .

Nacho ha vestito in due occasioni la maglia bianconera. La prima dal 2018 al 2020, siglando 5 reti i 47 presenze . La seconda invece lo scorso anno, quando in 37 presenze ha messo a segno 7 reti . Storia di ciò che poteva essere ma non è stato, con Pussetto troppo spesso falcidiato dagli infortuni. Ora una possibilità di riscatto, in un altro club, in un altro campionato. Vediamo di che offerta si tratta :

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Ignacio Pussetto sarebbe prossimo a un suo trasferimento in Liga spagnola. Ad aspettarlo ci sarebbe il Valencia di Rino Gattuso che in queste ore pare abbia trovato la giusta formula per convincere il Watford a farlo partire. Si sta ragionando su una base di 8 milioni di euro, comprensivi di bonus, ma la trattativa pare procedere in modo spedito. Pussetto quindi potrebbe provare a ritrovare sé stesso in terra spagnola, in un campionato più consono per le sue caratteristiche fisiche e tecniche. E chissà magari riuscire a farsi prendere in considerazione dal c.t. Scaloni per il Mondiali in programma a novembre, anche se la concorrenza nel ruolo è delle più agguerrite. Vedremo se l'attaccante argentino riuscirà a mettere da parte i problemi fisici. Un'altra sfida che dovrà essere gestita da Gattuso che potrebbe rivelarsi importante nel rapporto col calciatore.