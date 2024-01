Mercato Udinese / Tutto quello che devi sapere sull’affare Pafundi-Losanna

Allo stesso tempo li permette di potersi mettere in mostra, non dimentichiamo che i proprietari del Losanna hanno anche il Nizza e il 25% delle quote dello United. In caso di riscatto, di conseguenza le prospettive per la sua carriera sarebbero comunque davvero elevate. Una situazione in cui nessuno pare averci perso ed anzi sono tutti contenti.