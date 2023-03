Mercato Udinese / Raimondi a Sport Mediaset lancia la bomba di mercato!

Nell'ultima puntata di Sport Mediaset, il noto esperto di mercato Claudio Raimondi ha fatto il punto della situazione in casa rossonera andando ad analizzare la situazione Leao. L'attaccante portoghese non ha ancora accettato la proposta di Maldini dove andrebbe a guadagnare, bonus compresi, circa 7 milioni di euro a stagione. Qualora Leao decidesse di non prolungare la sua esperienza milanese, verrebbe venduto per una cifra che oscillerebbe tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.