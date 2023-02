Mercato Udinese – Retroscena incredibile: Becao vicino all’addio

L'Udinese ha concluso ieri sera alle ore 20 (come tutte le squadre del nostro campionato) il suo mercato. Ecco un retroscena pazzesco

L'Udinese ha concluso ieri sera alle ore 20:00 la sua sessione invernale di calciomercato. Stiamo parlando di una squadra che ha lavorato tanto, soprattutto in uscita visto che le entrate sono state due ed una solamente in ottica futura. Non dimentichiamo l'arrivo di Florian Thauvin che sicuramente regalerà una nuova alternativa a mister Sottil, ma allo stesso tempo il ricordo dell'assenza a tempo indeterminato di Gerard Deulofeu. Questa mattina, però, i tifosi bianconeri si sono svegliati con un clamoroso retroscena di mercato che riguardava il difensore più importante di tutta la rosa. Rodrigo Becao è stato vicino all'addio, ecco tutti i dettagli della trattativa dell'ultimo secondo.

La squadra che ha fatto sul serio e provato in ogni modo ad ingaggiare il centrale brasiliano è stata il Nottingham Forest. La società inglese neopromossa dalla Championship ha offerto ben 25 milioni di euro, ma la risposta della società bianconera è stata chiara sin da subito, visto che ha messo il veto totale su questo giocatore (almeno fino a giugno). La dirigenza gestita in parte dal direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ed in parte dal patron Giampaolo Pozzo ha valutato la situazione e capito che il tempo per concludere un'operazione di sostituzione sarebbe stato davvero troppo poco. Non solo la difficoltà nel sostituire un calciatore di questo calibro, ma anche altri problemi a monte della trattativa.

Un progetto tecnico — Dire addio a Rodrigo Becao avrebbe anche significato un reale decadimento del progetto tecnico, visto che già la cessione di Makengo ha sviluppato questa ipotesi. Invece la dirigenza vuole far capire a tutti che la squadra ha ancora voglia di fare bene e sorprendere gli avversari.