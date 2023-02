Notizie Udinese | Retroscena di mercato: tentativo last minute per Relvas

I bianconeri hanno affrontato un'ultima giornata di mercato molto movimentata: la partenza di Makengo, la firma di Thauvin e non solo...

Ore frenetiche ieri all'Hotel Sheraton per la chiusura della sessione di mercato invernale. L'Everton, alla ricerca disperata di una punta, è arrivata a offrire nel pomeriggio al club friulano circa 25 milioni di euro più bonus per Beto, uomo chiave del progetto bianconero. La dirigenza non ha vacillato, rendendo chiaro fin da subito al club del Mersyside che per meno di 35 milioni l'attaccante portoghese non si muoveva da Udine. Incassato il no, i Toffies si sono lanciati su Giroud, ma anche il Milan e lo stesso attaccante hanno risposto picche.

Dopo Beto, l'Udinese non si è fermata e ha provato nuovamente a intavolare una trattativa con la Portimonense, per il difensore centrale Filipe Relvas. I friulani hanno offerto ai portoghesi 7,5 milioni di euro, cercando di proporre le stesse condizioni accettate a suo tempo per l'attaccante, in maniera da far arrivare poi il costo fino a 10 milioni. Stavolta però la Portimonense non ha accettato: vuole trattenere il giocatore fino al termine della stagione. In precedenza il club portoghese ha detto no per Relvas anche a Besiktas e Wolfsburg.

Affare rimandato a giugno — La partenza di Nuytinck rimane quindi senza sostituto. Starà a Sottil decidere come rimediare, magari dando più spazio all'occorrenza ai giocatori del vivaio come Guessand e Abankwah. Nell'attesa che a giugno si sblocchi la trattativa per il difensore lusitano.