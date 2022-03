Calciomercato Udinese / Possibile rientro in Spagna per l’ex Granada?

I ragazzi di Cioffi in casa non si battono, il Dacia Arena è un fortino grazie ai difensori. Ma c'è qualcuno che potrebbe lasciare a giugno

L' Udinese nell'ultimo mese e mezzo, tra le mura amiche, ha collezionato un bel bottino. Per i bianconeri sono 8 i punti nelle ultime quattro in casa: due vittorie e due pareggi. A farne le spese le due squadre capitoline, fermate entrambe sull'1 a 1, mentre Torino e Sampdoria hanno capitolato contro i ragazzi di Cioffi. La Dacia Arena sembra essere insuperabile, e per questo il mister deve ringraziare la difesa che gira molto bene . Sono tre i nomi principali: Becao, Mari e Nehuen Perez . Utilizzati assieme negli ultimi match hanno portato solidità difensiva e compattezza. Non dimentichiamoci che a breve tornerà anche Nuytinck disponibile per la difesa di Cioffi. Ma arriviamo al dunque.

Stiamo parlando di Nehuen Perez, argentino classe 2000, difensore centrale in prestito fino a giugno dai Colchoneros. Il ragazzo che è cresciuto in giro, tra un prestito e l'altro( Famalicao e Granada) in Spagna con Simeone non avrebbe trovato spazio quest'anno e dunque nuova cessione. Questa volta è il turno dell'Udinese. Il ragazzo inizialmente non giocava molto ed è stato anche fuori per infortunio ma, a un certo punto qualcosa è cambiato. Inizia a giocare più spesso, titolare o subentrante non importa, ciò che importa è il fatto che nelle ultime quattro gare con lui in campo l'Udinesenon ha mai perso, anzi. Perez contro i biancocelesti ha anche fornito un assist e nel momento in cui si è trovato di fronte l'attacco rossonero o quello giallorosso non ha tremato e si è fatto trovare sempre presente fornendo buone prestazioni. Ora la domanda che circola è: rientrerà alla base a fine stagione? O resterà ancora in Italia? Ecco che cosa sappiamo...