Calciomercato Udinese – Rifiutato la prima offerta dell’Atletico

Rodrigo De Paul è vicino all'addio all'Udinese. Intanto l'Udinese ha respinto la prima offerta dell’Atletico Madrid perché ritenuta troppo bassa. Il club spagnolo prevede comunque di tornare alla carica per continuare a negoziare per l'argentino.

Rodrigo De Paul al centro del mercato italiano e non solo. L’Udinese ha creato una vera e propria asta intorno al centrocampista argentino che negli ultimi anni è maturato al punto da diventare oggetto del desiderio di vari club. L’argentino andrà via sicuramente e le sue lacrime a fine stagione un segnale palese del suo distacco imminente da una piazza che ha creduto in lui quando era giovanissimo. Oggi De Paul ha 27 anni e piace a tante squadre italiane. La prima vera offerta ufficiale arriva infatti dalla Spagna. Si attende un rilancio anche delle italiane. Per il momento la squadra che sembra più vicina a De Paul in Italia è il Napoli.