Mercato Udinese – I rinnovi non arrivano e il tempo stringe / Il punto

La squadra guidata da Andrea Sottil continua a stanziare nelle zone nobili della classifica che permettono un accesso alla prossima Conference League. Al momento, però, occorre una sterzata se si vuole continuare a puntare al settimo posto finale. Non è semplice sicuramente mettersi alle spalle tutte le società che hanno all'incirca gli stessi punti dei friulani, ma si vuole lavorare proprio per migliorare e poter continuare a sognare. Nel frattempo anche la dirigenza si deve dare da fare sul mercato, visto che ci sono diversi giocatori a scadenza di contratto . Bisogna sistemare alcune situazioni ed andiamo a vedere nel dettaglio chi prima di tutti va rinnovato senza grossi problemi.

Il primo giocatore ad essere in scadenza contrattuale è Roberto "El Tucu" Pereyra . Stiamo parlando di un argentino che da quando veste la maglia bianconera ha ricominciato a giocare su ritmi davvero importanti. Adesso è anche il capitano della squadra e di conseguenza il rinnovo sancirebbe un amore che oramai dura da quasi tre stagioni. Non è facile da prevedere, però, perché sempre l'agente dell'ex Watford ha specificato che se dovesse arrivare un'offerta da parte di una big Pereyra potrebbe anche fare le valigie e partire. Una situazione ancora in evoluzione e che vede l'Udinese sfavorita, soprattutto se qualche big dovesse fare realmente sul serio.

Situazione Arslan

Il secondo giocatore in scadenza è il turco Tolgay Arslan. Quest'anno sta trovando molto spazio ed è stato il primo a specificare che vuole continuare la sua avventura al fianco della squadra friulana, ma al momento il suo rinnovo di contratto non è ancora arrivato. C'è fiducia tra le parti e l'accordo non dovrebbe essere così distante, ma è difficile fare una previsione esatta.