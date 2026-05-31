Un vero e proprio rinnovo fondamentale per la squadra bianconera del Friuli Venezia Giulia. Uno dei calciatori più importanti del team e con più presenze nel corso delle ultime tre stagioni ha prolungato il suo contratto e sarà fondamentale anche durante tutta la prossima stagione. Hassane Kamara ha prolungato per una sola stagione, ma è l'ennesima conferma che fa capire quanto l'Udinese voglia tenere alto il livello. Andiamo a tutti i dettagli su quello che è il nuovo accordo e che permette di avere un esterno che regala sicurezza ed affidabilità per ancora un anno.

I numeri di Hassane Kamara in bianconero

Kamara e Zaniolo

96 presenze con due reti e sette assist sono i numeri di un calciatore che ha alternato buone prestazioni ad altre al di sotto delle aspettative. Passiamo alle dichiarazioni che sono state pubblicate dalla società dopo questo importante prolungamento di contratto: "Proseguono insieme le strade dell’Udinese e di Hassane Kamara.

Il club ha infatti esercitato l’opzione di rinnovo prolungando il contratto dell’esterno ivoriano fino al 30 giugno 2027.

Anche in questa stagione Kamara ha dato il suo instancabile contributo sulla fascia sinistra, raccogliendo 26 presenze e 2 assist. Con questo rinnovo Hassane si appresta ad iniziare la sua quarta stagione con l’Udinese, di cui è diventato uno dei leader e punti di riferimento dello spogliatoio. Il club è entusiasta di continuare il rapporto con Kamara e gli augura il meglio per questa nuova annata da vivere insieme".