Mercato Udinese – Il rinnovo resta un mistero / Le ultime su Arslan

Ad oggi il rinnovo è ancora un vero e proprio punto di domanda per Tolgay Arslan. Il punto in vista di questo finale incredibile di stagione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che non riesce a trovare la vittoria da decisamente troppo tempo. Un solo incontro portato a casa con i tre punti degli ultimi diciassette. Ad oggi serve un vero e proprio cambiamento di rotta per la squadra guidata da Andrea Sottil. Bisogna concludere nel migliore dei modi questa annata per poi iniziare a concentrarsi sui rinnovi e su come poter potenziare una rosa che perderà anche dei giocatori importanti. In queste ore si sta valutando la posizione di uno dei centrocampisti più importanti per il team: Tolgay Arslan.

Da quando è arrivato ad Udine, il suo amore per la città e per la nostra nazione è stato un continuo crescendo ed è impossibile da nascondere che non ci siano state delle difficoltà. Nel corso dell'ultima stagione, però, ha parlato più volte a favore del nostro paese e soprattutto di quanto si trova bene in quel di Udine, un motivo in più per poter continuare il matrimonio con la squadra gestita dalla famiglia Pozzo. Ad oggi, però, non arrivano delle informazioni sul suo prolungamento di contratto. Ricordiamo a tutti che il giocatore andrà in scadenza il prossimo giugno e da quel momento in poi potrà firmare con chi preferisce.

Un nuovo matrimonio — Come detto mancano delle info sul suo prolungamento, ma la squadra continua a credere che da un momento all'altro possa arrivare una firma e di conseguenza restare insieme. Ricordiamo anche l'importanza del turco visto che ad oggi è una delle tre mezz'ali che si alternano al centro del campo. Un ruolo importante ed allo stesso tempo degno di nota.