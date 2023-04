Notizie Udinese – Senza Deulo e Tucu chi è il rigorista? / Ecco l’indiziato

Senza il centrocampista e capitano della squadra Pereyra e Deulo, ecco chi potrebbe essere il rigorista in vista della prossima giornata

Redazione

Nelle ultime ore continuano a non arrivare delle belle notizie intorno al centro sportivo Bruseschi. Dopo la dura batosta subita domenica pomeriggio contro una squadra che sta giocando un ottimo calcio come il Bologna di Thiago Motta, bisogna rimettersi subito in carreggiata, ma bisognerà farlo senza alcuni giocatori molto importanti. Ricordiamo a tutti che il capitano Roberto "El Tucu" Pereyra ha ricevuto l'ennesima ammonizione della sua stagione ed infatti non potrà aiutare il team nel corso di un match fondamentale come quello contro il Monza. Ad oggi la società dei Pozzo deve trovare un nuovo rigorista in vista del prossimo incontro ed ecco chi sono i principali indiziati.

Il primo calciatore che potrebbe prendere la palla e posizionarla sul dischetto per trasformare l'estremo calcio di punizione dovrebbe essere il bomber del team: il portoghese Beto. Ad oggi l'Udinese non ha ancora ricevuto un rigore da inizio di campionato e di conseguenza non possiamo dire nemmeno con così tanta certezza che il rigorista designato è il Tucu (anche se nelle occasioni in cui il tiro è stato revocato dal VAR, ha sempre preso in mano il pallone il capitano della squadra). Adesso non possiamo fare che aspettare, anche se oltre a Beto potrebbe esserci anche un altro candidato.

Una rete per sbloccarsi — Potrebbe essere un calcio di rigore a rivitalizzare questi primi mesi di avventura in bianconero per Florian Thauvin. Il calciatore francese ha grande voglia di mettersi in mostra, ma ad oggi non è ancora riuscito a fare la differenza. Le sue prestazioni sono state nel complesso molte più ombre che luci e di conseguenza ci si aspetta qualcosa in più a partire da settimana prossima. Cambiando rapidamente discorso, non puoi perdere tutte le dichiarazioni di bomber Beto rilasciate ieri sera. Ecco il punto sulla stagione ed anche sul match di domenica <<<