Mercato Udinese – Il rinnovo non arriva: la soluzione della presidenza

Il team bianconero è finalmente riuscito a tornare alla vittoria dopo diverso tempo. La squadra allenata da Gabriele Cioffi è riuscita ad imporsi per due a zero sul Torino di Ivan Juric, giocando una partita magistrale. Ora bisogna continuare su questa strada per potersi togliere molte altre soddisfazioni.

Non è una trattativa con un altro club, ma si parla di un giocatore che sicuramente sarà importante per il futuro e per la prossima stagione. Si cercherà in tutti i modi di ipotecarlo, ma per il momento il rinnovo non è ancora arrivato. Motivo per cui la dirigenza sta iniziando a percorrere delle strade alternative. Ecco il protagonista dell'articolo <<<