Notizie Udinese – A Verona senza un titolarissimo / Tutti i dettagli

La squadra bianconera dovrà fare i conti con un'assenza pesantissima. Andiamo a vedere tutto nei dettagli. Ecco la decisione del giudice

Redazione

La squadra, ieri sera, è tornata a vincere. I tre punti sono a dir poco fondamentali per il periodo attraversato dal team bianconero. Il mese di Gennaio è stato un vero e proprio calvario, ma finalmente sembra essere arrivata la luce infondo al tunnel. Ora bisogna solo raccogliere quanto di buono fatto nell'ultimo periodo e iniziare a metterlo sul campo da calcio. Anche il prossimo incontro si prospetta tutt'altro che semplice, dato che dall'altra parte ci sarà una squadra in forma come l'Hellas Verona. Inoltre il team bianconero dovrebbe fare a meno di un titolarissimo che sta facendo la differenza in mezzo al campo. Andiamo a vedere di chi si sta parlando.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è il centrocampista tedesco di origini turche Tolgay Arslan. Prima dell'incontro con il Torino era in diffida e l'ammonizione ottenuta al 68' minuto dopo uno diverbio con il terzino Wilfried Singo sicuramente non ha aiutato. Adesso la squadra dovrà fare a meno di lui durante il prossimo incontro, anche se si avvicina sempre di più un rientro fondamentale come quello di Roberto "El Tucu" Pereyra. Difficile che possa partire dal primo minuto già domenica, ma sicuramente (se in condizione) potrebbe essergli riservato un ampio minutaggio. Intanto andiamo a vedere chi sostituirà Arslan domenica prossima.

Il sostituto prescelto

Il centrocampista che dovrebbe scendere in campo al posto del tedesco è Mato Jajalo. Ieri ha regalato una prestazione molto intelligente, alternando giocate utili ad altre mai banali. Di conseguenza dovrebbe essere riconfermato il 3-5-2, con in mezzo al campo Walace, Makengo e il bosniaco sopra citato.