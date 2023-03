Mercato Udinese / Rinnovo Pereyra? Il capitano ha fatto la sua scelta e…

Adesso, però, è arrivato il momento di discutere di un importantissimo fattore di mercato. Capitan Pereyra, come tutti sappiamo anche fin troppo bene, è in scadenza di contratto. Questo vuol dire che, qualora non firmasse il prolungamento, a fine stagione sarebbe libero di fare i bagagli a parametro zero. Il suo agente, Federico Pastorello, ha fatto chiarezza su quello che sarà il futuro di Pereyra al TransferRoom Summit tenutosi a Londra. Il messaggio è stato chiaro e conciso. I rapporti con la famiglia Pozzo sono ottimi ma qualora dovesse arrivare un'offerta da un club che giocherà la Champions League, ecco che la situazione rischierebbe di complicarsi. Insomma, un messaggio indirizzato letteralmente a tutti: ai tifosi dell'Udinese, alla società e, soprattutto, alle pretendenti. A dirla tutta, le milanesi avrebbero davvero bisogno di un giocatore con le sue qualità. Nella parte rossonera perché Brahim Diaz tornerà a Madrid e in quella nerazzurra perché Gagliardini, per esempio, si trova nella stessa situazione di Pereyra. Ma non finisce qui.