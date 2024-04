Mercato Udinese – Non ci sono più dubbi: “Riscatto in arrivo”

Lo scontro salvezza finisce 1-1. L’Udinese ed il Sassuolo si sono divise una posta in gioco che pesava da morire. Ambedue le compagini stanno lottando per rimanere in Serie A, nessuna delle due si aspettava forse di ritrovarsi così tanto invischiata nella lotta per la salvezza. Eppure, è così. E ci sarà da lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima partita di campionato. A Defrel ha risposto Thauvin. Succede tutto negli ultimi minuti di primo tempo ed il secondo, dove sono prevalse la paura di non perdere e la voglia di muovere la classifica, non ha regalato altro.