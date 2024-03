Udinese – Samardzic parla chiaro: “Vi dico qual è il mio sogno…”

Lazar Samardzic parla chiaro in vista dei prossimi incontri di campionato e fa il punto su quello che sarebbe il suo sogno in carriera

"C'è tanta differenza, hai sempre pressione e un po' di paura ma è normale quando sei in basso. Vogliamo tornare su". Ha poi detto la sua sull'affare con l'Inter: "Ero molto vicino, poi è successo qualche cosa, ma niente di grave. Il Napoli? Non ero così vicino come si diceva. La Juventus? Su questo non so niente". Sul suo futuro invece: "Voglio giocare in Champions League e vincere tutto quello che posso".