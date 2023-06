Mercato Udinese – Rischio beffa all’ultimo minuto? / La Samp vuole Lucca

La squadra bianconera continua a lavorare in vista della prossima stagione. Ecco tutte le ultime sul bomber che arriva dalla cadetteria

Redazione

L'Udinese continua a lavorare sul mercato. L'obiettivo per la società gestita dalla famiglia Pozzo è chiaro: allestire il team più competitivo possibile. Ad oggi bisogna ancora fare bene i calcoli, perché ci sono tanti giocatori che stanno facendo la differenza, ma anche tanti altri che nonostante vogliano rimanere in bianconero potrebbero ricevere delle offerte importanti dall'altra parte d'Italia o d'Europa. In queste ore non è un caso l'interessamento e l'accelerazione nella trattativa che riguarda Lorenzo Lucca. Il centravanti del Pisa si prepara ad un futuro in bianconero e la cifra sembra essere già stato fissata (8 milioni di euro) allo stesso tempo, però, non possiamo fare altro che annotare anche un inserimento dell'ultimo minuto.

La squadra di Andrea Sottil non può permettersi di scherzare con il fuoco, soprattutto quando si parla di un bomber che fino ad un anno e mezzo fa cercavano tutti i migliori club del nostro campionato. In queste ore sembra inserirsi anche la Sampdoria nella trattativa per il giovane bomber di proprietà del Pisa. L'Udinese resta fortemente avvantaggiato, ma allo stesso tempo non può perdere tempo. Chiudere la trattativa metterebbe al sicuro da ogni voce che può e sta circolando in queste ultime ore. Vediamo quando Lorenzo Lucca potrebbe approdare in bianconero.

Il prossimo passo — Nonostante l'accordo sia già stato formulato, bisogna ancora scriverlo e poi attendere il prossimo Luglio per annunciare il calciatore. Occorre sicuramente l'apertura del calciomercato per poter chiudere la trattativa. In questi giorni l'Udinese deve essere brava, però, a prendere le giuste precauzioni in maniera di non rischiare brutte sorprese dell'ultimissimo minuto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata. L'Udinese oltre alla prima punta sta cercando anche una seconda punta o un jolly di centrocampo.