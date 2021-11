Mercato Udinese – Rischio emergenza centrocampo: “La soluzione c’è”

La squadra bianconera è da inizio anno che a centrocampo non ha trovato tre titolari fissi. Due sembrano essere insostituibili, stiamo parlando di Walace e Pereyra, ma per il terzo posto c'è sempre il ballottaggio aperto. A volte lo vince Jean-Victor Makengo ed altre volte il tedesco con origini turche Tolgay Arslan.

Questa possibilità di scelta e varietà è molto importante, dato che in base all'avversario il centrocampo può avere caratteristiche più difensive o offensive. Al momento però non si ha certezza sul futuro, perché se il francese ha un contratto lungo e duraturo con la società friulana, non si può dire la stessa cosa di Arslan.