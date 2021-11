Udinese | Ultimatum in arrivo: “se perde anche la prossima, al suo posto…”

1 di 2

Gotti

L'Udinese sta affrontando un periodo letteralmente in bianconero... la classifica non sorride al tecnico friulano, anzi, qualora il trend non dovesse essere invertito, la situazione rischierebbe di complicarsi notevolmente.

Il calcio è lavoro, vita e amore ma è anche e (soprattutto) soldi. Nessuno vorrebbe mai retrocedere in Serie B. Soltanto il nome fa paura. L'Udinese però non riesce a rivedere la luce. Quel bellissimo mondo a colori di inizio campionato è sempre più un ricordo lontano. A conti fatti, come è anche giusto che sia, l'allenatore è chiamato a dare una spiegazione di ciò che sta accadendo.

Non si può e non si deve continuare a fare finta di niente. Nelle prime 11 partite di campionato sono arrivate 2 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Negli ultimi giorni, per le strade di Udine, non si è sentito parlare d'altro. Gira una voce che potrebbe capovolgere completamente la situazione. Andiamo dritti al punto: ecco che cosa sta succedendo <<<