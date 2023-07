Mercato Udinese – Roberto Pereyra ha scelto il suo futuro / I dettagli

Il calciatore argentino ha scelto e scritto il suo futuro. Non perdere tutti i dettagli che arrivano dal mercato sulla trattativa del giorno

L'Udinese si prepara al post Pereyra, il calciatore sembra aver definitivamente deciso quale potrebbe essere il suo prossimo team. Il calciatore oramai ha intenzione di cambiare meta a tutti i costi e proprio per questo motivo ci sono già diversi club alla porta. Il team che pare aver conquistato il centrocampista è il Torino di Ivan Juric e Urbano Cairo. Una squadra di primissima fascia e di assoluto livello. Il team ha proposto un biennale al calciatore, accompagnato da una maglia da titolare sicura. Dopo diversi giorni di riflessione, ora sembra essere tutto scritto e da un momento all'altro potrebbe arrivare l'ufficialità. Pereyra pare aver accantonato il suo sogno di tornare a giocare la Champions League. Potrebbe essere una questione di tempo e di ambizioni. Magari riportare il Toro in Europa potrebbe regalare stimoli del tutto nuovi. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Ecco i dettagli dell'affare Becao <<<