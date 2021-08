Calciomercato Udinese – Romano conferma: “Si lavora al prolungamento”

Una trattativa si sta sviluppando positivamente. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando e se il giocatore vestirà la maglia bianconera

Il mercato bianconero sta entrando nel vivo . Tutta la dirigenza sta lavorando al meglio per cercare di convincere i diversi giocatori e migliorare a dismisura tutti i reparti. Sono ufficiali da tempo le due operazioni con l'Hellas Verona che hanno visto gli acquisti di Udogie e Silvestri . Nelle ultime ore è stato completato un altro acquisto. Parliamo del tedesco con origini serbe Lazar Samardzic , che ha fatto ben parlare di se. Gli acquisti non hanno nessuna intenzione di finire qua, si opera sempre in maniera green . Si cerca di prendere giovani di grandi e sicure prospettive . Una trattativa si sta sviluppando positivamente . Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando .

Il giocatore l'anno scorso ha giocato al Vitesse in Eredivisie . Ora è tornato dal prestito ed ha iniziato la stagione con il Chelsea campione d'Europa. Parliamo di Armando Broja , il giocatore albanese è pronto per cercare una nuova destinazione in grado da regalargli titolarità e fiducia. Nell'ultima annata ha segnato dieci gol in trenta presenze, un ottimo bottino se pensiamo che l'attaccante ha soli diciannove anni. Il Chelsea si è dimostrato favorevole ad una cessione se vengono rispettate le sue pretese . Andiamo a vedere quali sono e se l'Udinese ha intenzione di soddisfarle .

Il nodo dietro quest'affare al momento è uno solo. La società campione d'Europa ha intenzione di cedere solo in prestito e non vorrebbe perdere a titolo definitivo il giovanissimo bomber. I friulani sono molto interessati al giocatore, ma vorrebbero una cessione a titolo definitivo per essere sicuri di poterci puntare senza paura di non avere un ritorno futuro. La trattativa si prospetta lunga, anche come confermato da Fabrizio Romano nella sua live Twitch di oggi. Il mercato bianconero non finisce qua, sono diversi i giocatori in uscita e il D.S. Pierpaolo Marino sta gestendo tutte le parti che compongono la cessione, come farebbe il migliori dei registi nella costruzione di un film. Scopri chi non vestirà la maglia bianconera <<<