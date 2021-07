Mercato Udinese – Fabrizio Romano frena: “Ancora nulla è deciso”

Nelle ultime ore, un giocatore dell'Udinese è al centro del mercato, diverse le voci attorno a lui, ogni giorno arrivano conferme e smentite per quella che sta diventando una vera e propria telenovela. Il D.S. Pierpaolo Marino è all'opera e sta cercando in tutti i modi di mettere a disposizione del mister Luca Gotti la rosa migliore che si possa pensare. Il patron Pozzo ha messo chiarezza dopo gli ultimi due acquisti, non arriveranno altri giocatori se prima non verrà ceduto qualcuno. In stand-by tutte le operazioni riguardanti la punta e il difensore centrale. Scopri assieme a noi chi è il giocatore con le valigie in mano e come prosegue la trattativa.