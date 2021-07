News Udinese – Gli aggiornamenti dal ritiro austriaco di St. Veit

L'Udinese continua a lavorare in vista dell'inizio del campionato italiano. Andiamo a vedere come il mister ha organizzato questo allenamento

L'Udinese continua a lavorare in vista dell'inizio del campionato italiano. La squadra comandata dal patron Giampaolo Pozzo si trova ancora in quel del ritiro austriaco di St. Veit. I giocatori nella giornata di ieri sono stati occupati da una doppia seduta, molte le novità e gli spunti di riflessione utili al coach. L'unico impegno a cui la squadra continua a pensare è il match di campionato che sarà contro i bianconeri di Max Allegri. La voglia di fare bene è tangibile, nessuno vuole tirarsi indietro e tutti cercano di farsi notare per trovare una titolarità fissa. Andiamo a vedere come il mister Luca Gotti ha organizzato questo allenamento.

La doppia seduta

La squadra, come si evince dal titolo, nella giornata di venerdì è stata impegnata per tutta la giornata. La prima parte dell'allenamento ha visto la divisione del gruppo in due tronconi, con la squadra che si è divisa tra lavoro in palestra con focus sulla forza ed esercitazioni sul campo, fatte per migliorare la tecnica che per affinare l'intesa tra i vari componenti di reparto. Nelle ore più calde della giornata, il team si è principalmente riposato in vista del pesante lavoro che gli attendeva nel pomeriggio. La seconda parte dell'allenamento si è divisa tra esercitazioni sul possesso e una simpatica partitella a campo ridotto. Vediamo ora come sarà composta la giornata di domani per la società bianconera.

I prossimi impegni

L'Udinese nella giornata di domani avrà l'ennesima doppia seduta stagionale, ma questa volta è studiata in modo diverso. Al mattino la squadra di mister Luca Gotti, si allenerà in modo consueto, nel pomeriggio invece il team verrà diviso in modo equo e ci sarà un'amichevole in casa bianconera. La partita sarà divisa in due tempi da trenta minuti, in cui il tecnico potrà fare le sue valutazioni per vedere chi è più pronto in vista di un campionato che si prospetta avvincente.