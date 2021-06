Mercato Udinese – Si blocca l’affare Romero: fumata grigia vicino

Si complica l'arrivo dell'attaccante Maximiliano Romero all'Udinese. La fumata grigia sembra vicina: la situazione

Il calciomercato inizierà ufficialmente il primo luglio e l' Udinese non vuole farsi trovare impreparata. La cessione di De Paul è inevitabile. L'argentino vuole fare un salto di qualità e la società è pronta ad accontentarlo. L' Atletico Madrid è l'unica squadra che ha convinto Pozzo con una ghiotta offerta da trentacinque milioni di euro. C'è attesa per la fumata bianca che potrebbe arrivare subito dopo la fine della Copa America. La dirigenza friulana è concentrata anche sul mercato in entrata. Oltre a Pedro Pereira , anche l'arrivo di Maximiliano Romero sembrava cosa fatta. Invece, rischia seriamente di saltare. Vediamo i dettagli.

Il club bianconero ha individuato in Maxi Romero il perfetto rinforzo per il reparto offensivo. Tuutavia, nelle ultime ore, c'è stata una brusca frenata nella trattativa. Come ripora TMW, visto che l'attaccante è reduce da un pesante infortunio, l'Udinese vorrebbe valutarlo da vicino prima di tesserarlo, ma il Psv Eindhoven non è d'accordo. Nonostante le visite mediche già effettuate circa due settimane fa, ora l'affare è in stand-by e la fumata grigia sembra essere molto vicina. Inoltre, l' argentino non gioca una partita ufficiale addirittura da settembre. Intanto è tornato ad allenarsi con il club olandese, ma a parte. L'altro affare, invece, non sembra essere in discussione. Presto Pedro Pereira diventerà un nuovo giocatore bianconero. Il portoghese si alternerà sulla fascia destra con Nahuel Molina che rimane il titolare. L'arrivo del classe '98 libererebbe Stryger Larsen che ha già comunicato la volontà di provare una nuova avventura. Il danese ha diverse richieste, soprattutto dall'Inghilterra, ma piace anche a diverse squadre italiane, tra cui Fiorentina e Bologna. Ultimamente anche il Club Brugge ha chiesto informazione. Pozzo vuole venderlo per una cifra intorno ai cinque milioni di euro. Nel frattempo, la dirigenza friulana è alla ricerca del sostituto di De Paul.