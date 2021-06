Mercato Udinese – Chi sarà il sostituto di De Paul?

Con l'ormai certa partenza di De Paul, l'Udinese è alla ricerca del sostituto ideale. Sono due i profili sondati: ecco quali

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. L'addio di De Paul è praticamente cosa fatta, si attende soltanto l'ufficialità. Dopo cinque emozionanti stagioni, quindi, le strade dell'argentino e dei bianconeri si separeranno. Il classe '94 è pronto ad unirsi all' Atletico Madrid del Cholo Simeone, dove potrà coronare il suo sogno di giocare in Champions League. I neo campioni di Spagna hanno convinto Pozzo con un'offerta di trentacinque milioni di euro. Con la cessione del centrocampista, i friulani avranno un bel tesoretto da spendere sul mercato. L'obiettivo sarà quello di non far rimpiangere De Paul. Stando alle ultime indiscrezioni, sono due i profili sondati dalla dirigenza per sostituire il partente numero dieci. Ma vediamo quali sono.

Junior Messias

Junior Messias è stata una delle vere rivelazioni del campionato appena concluso. Ha realizzato nove gol e quattro assist in trentasei partite di Serie A, ma sopratutto ha incantato con la sua qualità e tecnica. Inoltre, il classe '91 è un giocatore duttile e versatile. Può ricorprire il ruolo di mezz'ala, di trequartista, di seconda punta ed anche quello d'esterno. Per questi motivi, il brasiliano sarebbe finito sul taccuino di Pierpaolo Marino. Tuttavia, il calciatore in forza al Crotone è seguito da diversi club italiani, tra cui Torino e Fiorentina. Non sarà quindi un affare semplice. Ecco perchè l'Udinese valuta anche un altro profilo. Vediamo chi è.

Robin Quaison

Robin Quaison è una vecchia conoscenza del nostro campionato. Tra il 2014 ed il 2017 ha giocato al Palermo, dove ha realizzato sette gol. Il salto di qualità lo ha fatto in Germania, al Mainz. Nell'ultima stagione, lo svedese ha segnato sei reti e fornito due assist in ventotto partite di Bundesliga. Il club tedesco lo valuta circa otto milioni di euro. Sarebbe un ottimo rinforzo per mister Luca Gotti. Nel frattempo, l'Udinese è pronta ad accogliere due nuovi acquisti.