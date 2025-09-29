Proprio come un fulmine a ciel sereno arriva questa sconfitta che fa rumore contro il Sassuolo. Un 3-1 che ha visto una squadra come l'Udinese troppo spesso in difficoltà. I bianconeri pagano troppo le scelte (a volte anche azzardate) del suo tecnico e il risultato non è dei migliori.
Calciomercato Udinese – Runjaic a rischio? La scelta dei Pozzo è chiara
Mister Kosta Runjaic rischia ufficialmente nel corso delle ultime ore la sua posizione con la squadra bianconera? Tutti i dettagli sulle voci
Diverso il malumore sia sul campo che sui social, con tanti tifosi che iniziano ad inneggiare ad un cambiamento sulla panchina della squadra friulana. Non perdiamo altro tempo e passiamo alla decisione della società. Il futuro di mister Runjaic è scritto <<<
