Calciomercato Udinese – Ecco dove va Larsen: Sabatini piazza la bomba

Non è sicuramente una notizia delle ultime ore, quella della rottura da parte di Jens Stryger Larsen con la società bianconera. Il rapporto è destinato ad interrompersi, nonostante i tanti momenti positivi passati assieme. Il giocatore sembra essere felice di un interessamento.

Stiamo parlando di una società della massima serie , che per rinforzare la fascia potrebbe accasarsi il giocatore danese. Con il contratto in scadenza tra solo qualche mese, il coltello dalla parte del manico lo possiede l'esterno. Marino e il resto della dirigenza dovranno adattarsi alle sue pretese e alle sue esigenze.

Anche il giornalista di Sportmediaset, Sandro Sabatini, ha confermato che c'è un avvicinamento tra le parti e che l'affare può andare in porto. Questa potrebbe essere una manna dal cielo per la squadra friulana, che riceverebbe un indennizzo per un giocatore oramai lontano dai radar. Ecco quale team vuole assicurarselo <<<