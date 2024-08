Calciomercato Udinese – Salta l’affare Perez? Le ultime sulla trattativa

Salta proprio in questi istanti un affare importante come quello che avrebbe portato Nehuen Perez ben lontano da Udine e dall'Udinese

Un colpo di scena, visto che proprio qualche giorno fa la trattativa sembrava chiusa sotto tutti i punti di vista. L'Udinese non ha nessuna intenzione di regalare le prestazioni di Nehuen Perez e proprio per questo motivo c'è una brusca frenata con il Porto .

Il club bianconero infatti ha richiesto ben 20 milioni di euro per portare a termine la trattativa, mentre il club Lusitano non ha intenzione di spingersi oltre i 13 già offerti. Distanza troppo evidente con la società che ha deciso di puntare su altri obiettivi. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in uscita e sulla trattativa Jaka Bijol <<<