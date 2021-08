Calciomercato Udinese – Sky Sport lancia l’allarme: salta tutto?

1 di 2 Non promette bene

Ci risiamo... cioè speriamo di no. L'Udinese ha bisogno di rinforzi e lo stesso Marino ha affermato che "dobbiamo completarci". Insomma, tutti sanno che a questa squadra manca qualcosa. La prossima settimana sarà decisiva. Oggi si pensa solo ed esclusivamente alla prima partita di campionato. Noi vi terremo compagnia durante tutto il tempo: pre-partita, live e post-partita. Vi terremo sempre aggiornati proprio come stiamo facendo adesso. Ci piacerebbe darvi, anzi "darci", delle belle notizie ma purtroppo non è questo il momento e l'articolo giusto. Sky Sport ha suonato l'allarme. Succede di nuovo? Rischia di saltare tutto <<<