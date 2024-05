Calciomercato Udinese – La salvezza porta un nuovo centrale: i dettagli

Nonostante la permanenza dell'Udinese nella massima serie del calcio italiano sia tutt'altro che scritta. Il team mercato inizia a muoversi in vista di questa estate che oramai è alle porte. La squadra ha bisogno di rinforzi di livello per evitare un'altra stagione al cardiopalma come quella che sta vivendo in queste settimane. Ecco tutti i dettagli sul primo profilo evidenziato.