Mercato Udinese – Samardzic verso l’addio: un team pronto a chiudere

Il centrocampista dell'Udinese, Lazar Samardzic è pronto per mettersi in mostra nel corso della prima competizione europea della sua carriera. Il calciatore nato in Germania, ma che ha scelto di rappresentare la Serbia non vede l'ora di poter dire la sua nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo arrivano delle importanti novità anche dal mercato.